「股神」燒鬚？航空股近日大反彈　市場質疑沽錯了

「股神」巴菲特早前透露，已沽清4大美國航空股，惟近日可謂慘遭「打臉」。外國傳媒報道，受惠於全球政府開始放鬆社交及旅遊限制，投資者正積極低撈航空股。

資深財經專欄作家Michael Brush直言，巴菲特低位悉售航空股是誤判，因各大航空股的高管們對未來營運有信心，已開始買入自家股票。他表示，會視「航空股」為股市之中「最牛」板塊，原因如下：

●1、政府打救

政治家將航空業視為美國經濟安全的基石。此外，航空公司和相關企業僱用了很多人。因此，聯邦政府欣然批准了500億美元的支持。

數據顯示，若將航空業計入整體旅遊休閒行業的話，每15個職位之中，有一個就是航空業相關。單是這樣，政府根本難以眼看航空公司大規模倒閉。

●2、旅遊會復甦

每天接受篩查的航空公司乘客人數已從4月中旬的87,000低位，上升至約200,000。雖然數字仍然很低，但朝着正確的方向發展。

●3、在之前3場重大金融危機之後，航空股表現良好，包括：在9/11恐怖襲擊，2003年「沙士」爆發，以及2008至2009年金融危機之後的6個月內，航空股上漲了80至120%。

那麼，為何巴菲特要出售？只有他才知了！

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