道指高開361點　迪士尼漲2%

歐洲和日本擬再落重藥振興經濟，加上投資者繼續憧憬美國經濟逐步重啟，美股道指周三早段繼續做好，大幅高開361點，報25,356點，納指升22點，至9,362點。

迪士尼部署重開佛羅里達州的主題公園，股價早段升2.07%，至123.45美元。

波音公司據報本周宣布自願離職計劃，為裁削10%人手的初步階段，股價報148.85美元，升2.85%。

通用電氣(GE)宣布出售照明業務予Savant Systems，作價未見披露，GE股價早段急升6.69%至7.26美元。

摩根大通股價周二勁升7.1%，周三早段報101.43美元，升5.85%，行政總裁戴蒙形容該行現時股價十分具價值，他又相信銀行業下半年無需再增加信貸儲備，惟難以恢復回購股份。

業績方面，時裝品牌Ralph Lauren上季虧損2.49億美元，大過預期，但股價早段仍升2%，報83美元。

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