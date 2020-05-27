樓價UPDATES：銀湖‧天峰及東環單日連錄兩宗成交

儘管經濟前景未明朗，但市場置業需求依然強勁，馬鞍山銀湖‧天峰單日連錄兩宗成交，東涌東環也接連有兩個兩房單位易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣海威大廈低層C室，實用面積932方呎，三房間隔，以1,780萬元易手，實用呎價19,099元。買家屬於外區用家，因就近家人上班及上學地點而作出入市決定。

●港島南貝沙灣6期6座低層A室，實用面積1,126方呎，三房連套房間隔，以3,100萬元連車位沽出，實用呎價27,531元。

●跑馬地蔚豪苑B座中層2室，實用面積1,638呎，四房連套房間格，以月租8.9萬元租出，實用呎租54.3元。

●灣仔壹環本月錄6宗租務成交，項目中層F室，實用面積320方呎，開放式間隔，業主以每月約2.1萬元放租，約半年後吸引外區客洽詢，減租5,000元，以1.6萬元租出，實用呎租50元，低市價約24%。

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九龍區

●黃大仙現崇山6A座中層A室，實用面積570方呎，兩房間隔，放盤約一個月，開價1,000萬元，減價50萬元或約5%，以950萬元沽出，實用呎價16,667元，該盤本月錄約5宗二手成交，現時逾20個單位放售，叫價由930萬元起。

●旺角利奧坊‧凱岸本月暫錄44宗租務成交，平均實用呎租約51元，包括2座中低層F室，實用面積253方呎，一房間隔，以每月1.35萬元租出，實用呎租53.4元。

●九龍塘又一居19座高層F室，實用面積584方呎，三房套房間隔，日前以1,198萬元成交，實用呎價20,514元。原業主在2011年4月以約718萬元買入單位，持貨約9年帳面獲利約480萬元。

●九龍灣德福花園K座低層12室，實用面積551方呎，兩房間隔，由830萬元，調減至800萬元成交，減幅約3.6%，實用呎價14,519元。

●將軍澳領峯6座低層RB室，實用面積813方呎，三房套房間隔，以約994萬元成交，實用呎價12,226元。原業主於2015年5月以743萬元買入單位，至今升值251萬元。

●將軍澳天晉7座高層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，放盤約一個星期，減價32萬元或約3.1%，以998萬元售出，實用呎價18,550元，現時屋苑有約70個單位放售，叫價由1,030萬元起。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰單日連錄2宗成交，包括1座低層G室，實用面積531方呎，兩房間隔，以820萬元易手，實用呎價15,443元。而較上址高一層的同室單位，實用面積同屬531方呎，同日亦以830萬元沽出，實用呎價15,631元。

●東涌東環連錄成交，其中5B座低層6室，實用面積480方呎，兩房連套房間隔，減價約25萬元，以635萬元成交，實用呎價13,229元。另一成交為2B座中層9室，實用面積380方呎，兩房間隔，成交價558萬元，實用呎價14,684元。

●沙田第一城29座低層F室，實用面積451方呎，三房間隔，以728萬元易手，實用呎價16,142元。原業主於2010年7月以280萬元購入單位，持貨近10年帳面獲利448萬元，單位升值1.6倍。

●荃灣萬景峯3座低層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，以月租1.92萬元租出，實用呎租37.8元。相比本月中一個低層兩房單位成交月租1.75萬元，是次新租務成交租金高近1成。

●屯門翠林花園B座低層8室，實用面積330方呎，兩房間隔，買家在無睇樓情況下，以430萬元購入單位，實用呎價13,030元。

●屯門盈豐園1座中層F室，實用面積367方呎，兩房間隔，業主即場減價10萬元，獲首置買家以450萬元承接，實用呎價12,262元。

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