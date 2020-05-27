【降級潮殺到】標普警告：潛在企業及國家數量創新高

外國傳媒報道，評級機構標準普爾周三(27日)預計，恐將面臨降級風險的企業及國家數量升至歷史新高。

標普指出，因疫情相關防疫措施為全球經濟帶來前所未有挑戰，將近2/3的債券發行人恐面臨被降級風險，目前一共有1,287隻債券遭警告。

以行業來看，媒體和休閒企業、汽車製造商和運輸公司的風險評級為不同類型企業中比例最高。其中，旅館和娛樂相關企業被列入負面觀察名單的比例為所有企業中最高，比例高達74%，媒體娛樂公司則為35%，汽車公司為49%，運輸公司為43%。

以國家來看，目前共有17個國家的主權評級前景受到負面評價，範圍從澳洲的AAA主權債評級到瀕臨違約邊緣的贊比亞，以及新興市場1/3的銀行都包含在內。

標普表示，這恐怕已影響超過3,000億美元(約2.3萬億港元)的債務，與此同時，還有111名潛在「墮落天使」擁有價值4,440億美元(約3.4萬億港元)的債券。「墮落天使」意指一些由「投資級」降至「垃圾級」的債券。

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