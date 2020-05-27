離岸人民幣追平歷史新低紀錄　每百港元兌92.83人幣

「港版國安法」觸動市場不穩情緒，反映國際市場的離岸人民幣兌每美元低見7.1965，平了去年9月的歷史新低紀錄！每百港元兌人民幣報92.83。

儘管反映官方意願的人民幣中間價周三(27日)高開逾200點子報7.1092，惟未能提振反映內地市場的在岸人民幣走勢，收市跌193點子，報7.1547兌每美元，見近9個月低位。分析認為，「港版國安法」及美國制裁措施存不確定性，預計未來數日人民幣匯價將繼續受壓。

交易員指，周三美元購買盤偏多，當中不乏中資大行身影，料短期內在岸人民幣可能會下試7.1720水平。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國可能針對港版國安法推出制裁，令中美關係進一步惡化，並引發對第一階段貿易協議進行重新評估的風險，料對人民幣帶來壓力，認為中國央行將會更主動穩定人民幣預期，包括透過調整中間價。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒認為，中國不會把匯率當成武器，只會根據自身利益來設計匯率政策，在目前經濟模式向消費驅動轉變的過程中，匯率穩定是吸引投資最基本的要求。

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