TVB股東周年大會多項決議案反對比例逾兩成

電視廣播(00511，TVB)周三(27日)舉行股東周年大會，多項決議案的投票都被20至30%反對，不過贊成比例仍過半數，故全數決議案都獲得通過。其中重選退任董事黎瑞剛，有24.93%反對。有「中國梅鐸」的黎瑞剛，於本年4月底不再擔任董事局副主席，但仍留任非執行董事，剛巧其新一屆任期需於今日股東會內重選。

另外，重選退任的方和為董事亦有29.88%反對。

其他決議案，包括「授予董事一般授權以發行額外 5%股份」、授權董事回購股份等，俱獲逾36%反對。

不過，要數最驚險的是「省覽及接納去年度公司經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告」，獲得最多反對票數，數量達47.63%，險些未能通過。

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