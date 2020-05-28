東方日報B1：北水二千七億掃港股

「港版國安法」表決在即，市場憂慮香港前景風雨飄搖，資金積極透過期權對沖港元匯價風險，並打賭港元遠期跌穿7.85水平。但在另一邊廂，「北水」近日加緊掃入港股，令港股通截至周三為止今年累計淨買入金額超過2,742億元，為有紀錄以來最多。

市場觀望美國對「港版國安法」的回應，港股周三回軟，恒生指數高開130點後即掉頭回落，盤中曾挫250點，低見23,134點，收市跌83點，報23,301點。國企指數收跌27點，報9,567點。港股總成交額逾1,111億元，沽空金額逾187億元，沽空金額達16.92%。

港股通周三(27日)淨流入僅約5億元，惟本報統計顯示，港股通今年迄今淨買入總額超過2,742億元，比去年全年多近250億元或約10%。彭博統計亦指，「北水」今年迄今掃貨規模為2017年有紀錄以來的同期最多，現時持股總市值達到港股通股份名單總市值約2.9%，同樣是新高。

事實上，按《東網》統計，港股通開通5年多以來，「北水」頭3大單日淨買入紀錄出現於今年3月12、13及19日，這3日均處於全球大冧市期間，恒生指數於3月19日跌見今年低位21,139點，當天「北水」淨買入額超過159億元，為紀錄次高。而在「港版國安法」被納入人大議程後3個交易日，「北水」累計淨買入金額亦高達113億元。

「北水」幾乎清一色吼中資股。有內地基金經理認為，「港版國安法」對香港的衝擊難料，不會碰「本地薑」股份，惟業務在內地的公司風險「完全可控」。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪相信，2018年內地流動性偏緊令「北水」流入量大減至僅約800億元，惟今年有望突破2017年的逾3,400億元的紀錄，原因是流動性比當年充裕，而且內地新經濟股將會愈多來港掛牌。他指出，內銀股息率穩定且估值具吸引力，新經濟股高增長則符合他們的選股風格，惟「北水」就只有吼這兩類股份，其與本地股表現會愈益分化。

不過，現時港股頭號不確定性始終是「港版國安法」風波及美國反應，預料恒指短線仍在22,500至23,500點間上落，暫時不宜進取。若美國強硬制裁中國，不排除恒指會跌穿今年低位，「北水」有助減輕跌勢不等於能夠令大市不跌反升。

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