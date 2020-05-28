金管局：港銀批出逾2.4萬宗「還息不還本」個案

新冠肺炎疫情嚴重打擊企業營運，香港金融管理局近月推出「預先批核還息不還本」計劃，副總裁阮國恒表示，截至今年5月15日，香港銀行已經批出超過2.4萬宗「還息不還本」及其他延期還款個案，涉資2,570億港元。由於經濟處於下行軌道，預告港銀的資產質素有轉差迹象。

銀行資產質素尤值市場關注，阮氏表示，今年3月底香港銀行貸款的呆壞帳比率，較去年年底錄輕微上升，惟與歷史數據或與其他主要經濟體相比仍屬於較低水平，顯示銀行資產質素仍然良好。

疫情為企業的現金流帶來壓力，他指，銀行客戶對「百分百擔保特惠貸款」反應熱烈，由4月20日至5月22日，按證保險公司從銀行收到逾3,600宗申請，涉及逾75億元，而批出貸款達68億元，有3,300宗。

支援個人客戶的措施方面，截至本月15日，銀行已經批出逾9,600宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額260億元，當中包括128宗政府資助房屋按揭貸款，涉資3億元。

對於有港銀減少派發股息，他回應指，銀行的派息政策無疑需考慮收取股息者的利益，惟市場不明朗因素甚多，監管機構期望銀行可保留較多儲備應付不時之需，目前未有銀行表示不派發股息。此外，英國、歐洲、澳洲等表明不期望銀行派息，坦言與其他監管機構的做法存異。

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