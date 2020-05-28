TVB：投資星美債屬錯誤

李氏指，早前星美獲頒法庭頒令清盤，期望能回收到債券一定比例的價值。他又謂，TVB並非專營投資業務，未來如有剩餘資金，將委託專業的公司代為投資。

另外，工程師徐敬本年一月購買TVB前主席陳國強於TVB主要股東Young Lion Holdings的股份。李氏回應指，有關股權轉讓仍有待通訊局審批，徐氏日後在公司的角色將待轉讓獲批後才商討。董事局新主席許濤周三首次主持股東會，惟他沒有回答股東提問。

至於在去年中開始的激烈社會衝突期間，有人發起杯葛TVB廣告，甚至威嚇廣告商。李表示，公司原則不會接受威逼威嚇，但認為影響公司廣告收入的最大原因仍是整體經濟環境。另外，公司未來會加大投資於電商、OTT等非廣告收入，目前沒有裁員計劃。

TVB周三股東周年大會多項決議案都被大幅反對，其中重選退任董事黎瑞剛的反對票達24.93%。省覽及接納去年度公司經審核財務報表等決議案更有47.63%反對。惟所有決議案因贊成票逾50%而獲得通過。

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