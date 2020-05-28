歐股收市上漲　德國DAX升153點

歐洲股市周三(27日)上漲，英國富時100指數收報6,144點，升76點或1.26%；法國CAC指數收報4,688點，升82點或1.79%；德國DAX指數收報11,657點，升153點或1.33%。

新冠肺炎重創歐洲經濟，歐盟為支持區內疫後復甦，據報周三(27日)將正式提出共同發債5,000億歐元，資金將向成員國發放，另提供2,500億歐元貸款。歐盟將透過資本融市場，為該規模7,500億歐元龐大援助計劃融資。

據悉，疫情嚴重的意大利和西班牙，分別可獲820億及770億歐元撥款。德國及法國領袖上周已就共同發債達成共識，但計劃需得到所有歐盟27個成員國支持。

個股方面，雷諾和日產汽車計劃重組聯盟，以削減成本，前者股價收漲17.5%。

旅遊經營商Tui全日上漲14.25%，

市場憧憬歐洲取消旅行及其他隔離限制，旅遊經營商Tui全日上漲14.25%；電影院公司Cineworld則升11%。

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