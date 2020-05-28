美國疫情下擴張美元流動性　專家警告中美恐掀「資本戰」

綜合外媒報道，雖然新冠肺炎疫情稍為緩和，但有專家指出，美元需求在疫情爆發期間上升，美國聯儲局隨之和更多國家的央行建立美元互換安排，令美元更容易獲取，而此舉相當於發起「資本戰」，以在經濟上向中國施加壓力。

由於美元在疫情期間需求高漲，對其他貨幣兌換帶來影響，故聯儲局在今年3月和澳州、巴西、南韓、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威和紐西蘭，新建立了持續時間至少約6個月的美元流動性互換安排。

對此，Crossborder Capital行政總裁Michael Howell認為，聯儲局的舉動為市場注入了大量流動性，就像以前北約組織(NATO)是為了防堵蘇聯一樣，美國擴大和其建立美元流動性互換安排的國家，也相當於發起「資本戰」的新戰場，在經濟上遏制中國。

Howell表示，即將到來且真正緊張的局勢不僅是貿易戰，而是資本戰，並稱「我們處在一個資本戰很重要的世界中」，同時中美之間的第一階段貿易協議也正受到威脅。他稱，在中美之間的資本戰、科技戰和貿易戰中，還將有更多的「交火」，而新冠肺炎疫情只是在加速中美衝突上升並擴大的趨勢。

經濟學人智庫全球預測總監Agathe Demarais亦指，疫情可能加劇原有的地緣政治緊張局勢，地緣政治格局將持續兩極分化，如俄羅斯和中國將繼續尋求在全球舞台上發揮更大作用，並強調自身的國際地位。

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