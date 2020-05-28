港股夜期跌穿23000關　憂港失美國特殊待遇

投資者憂慮香港有可能失去美國法律所賦予的特殊待遇，港股夜期急跌。即月恒生指數夜期報22,924點，跌281點，低水377點，成交19,717張。即月H股指數夜期報9,449點，跌117點，低水118點，成交18,024張。

值得留意的是，「港版國安法」觸動市場不穩情緒，反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元周三(27日)一度低見7.1965，平了去年9月的歷史新低紀錄，現報7.1813，跌0.51%。

全國人大周四(28日)表決審議港版國安法前夕，美國國務卿蓬佩奧周三(27日)表示，已知會國會，香港不再視為高度自治，因此不保證繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇。

蓬佩奧在聲明表示，全國人大上周宣布推動港版國安法立法，損害香港自治及自由，以及違反北京在《中英聯合聲明》對港人的承諾。根據美國的《美國—香港政策法》，美國國務院需評估香港自治程度；蓬佩奧稱仔細研究近期局勢發展後，「我今天向國會證明，香港不再保證享有回歸前美國賦予的待遇」。

蓬佩奧說，沒有一個明智的人確信香港仍在中國下維持高度自治。他又稱，美國曾期望一個自由及繁榮的香港，可成為中國極權政府的模範，但現在中國要把香港塑造成內地城市。最後，他重申美國政府會與香港人並肩，指港人正對抗中共持續侵蝕所承諾的高度自治。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華較早前表示，一旦美國取消香港的特殊待遇，不會損害香港作為國際金融中心的地位。

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