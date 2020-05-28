聯儲褐皮書：大多數企業都感到悲觀

美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指在新冠肺炎疫情影響下，美國所有地方聯儲所轄地區的經濟活動近期急劇下滑，其中休閒娛樂和酒店服務業的打擊尤甚。

報告指，美國經濟前景所面臨的不確定性仍然偏高，地方聯儲所聯絡的大多數企業都感到悲觀，但很多企業預計整體經濟活動將會回暖。

其他行業方面，大多數地方聯儲報告稱，製造業活動急劇下滑；至於汽車、飛機、能源相關企業的生產情況尤其疲弱；由於油企宣布關閉油井的情況下，能源行業的活動降幅顯著。

另外，《褐皮書》提到美國物價壓力穩定地溫和下行，針對疫情的封鎖政策仍然在很大程度上保持生效，令消費者開支繼續下滑。

就業方面，所有地區、所有行業的就業人口都在下滑，至於各地區的工資壓力表現各異，部分企業在減薪；而另一些企業則在加薪。

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