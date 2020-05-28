美股收市：道指上漲553點　納指先跌後反彈

投資者對於經濟重啟感到樂觀，美股周三(27日)上揚。道指收報25,548點，升553點或2.21%，連續兩日升逾500點收市，並創3月6日以來收市新高。標指收報3,036點，升44點或1.48%，創3月4日以來收市新高；納指早段最多曾跌195點，其後跌幅收窄，收報9,412點，升72點或0.77%。

National Securities首席市場分析師Art Hogan表示，投資者應該習慣市場正進行一些轉換，指大市早段承壓，主要由於一些「宅」經濟股偏軟，它們是標指的重磅成分股。

多隻「宅」經濟股先跌後回穩，Netflix全日收報419.89美元，升1.23%，此前一度跌穿400美元關；亞馬遜收報2,410.39美元，跌0.47%。

美國社交網Twitter在總統特朗普的貼文附加「事實查核」連結，惹來他的不滿，一度威脅會規管社交網平台，甚至要求關閉。Twitter股價全日下挫2.76%。

中美關係轉趨緊張，其中，「港版國安法」觸動市場不穩情緒。全國人大周四表決審議港版國安法前夕，美國國務卿蓬佩奧周三表示，已知會國會，香港不再視為高度自治，因此不保證繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇。

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