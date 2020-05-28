貝萊德CEO：股市仍值得押注

外媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)表示，雖然今年疫情重創全球股市，且未來仍有麻煩，但從長遠來看，股市仍然值得押注。

他說：「即使在今天，在新經濟擁有強大力量之下，長遠而言也將是出色的資產類別... 從長遠來看你唯一可以放心的資產類別，長遠而言使你安全的資產，將是全球股票。」

不過，這不意味到你對短期前景感到樂觀。芬克數周前曾與一家理財顧問公司的客戶進行非公開電話會議，表達了悲觀的看法。在該電話會議上，與他交流的銀行家預計新冠疫情對美國公司打擊沉重，之後將是一連串的破產個案。

他周三亦坦言，市場未來可能有短期的痛苦，其中，相信就業市場復甦速度會較市場預期更慢。

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