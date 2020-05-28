【專家點評】金曹：政治市三個操盤策略

「港版國安法」或將推出，觸發資金外流疑慮，5月22日恒指大跌1,349點，收報22,930點，周一最低見22,519點才反彈。美國總統特朗普周二表示，在周六之前會作出回應，而且是強力的措施。受言論影響，離岸人民幣周三匯價下跌250點子，報7.1709，恒指亦高開低收，雖曾衝高至23,515點，其後一度倒跌逾250點，至23,134點。故此，面對政治市，有三個重點值得留意。

第一，期指是大戶主要對沖下行風險的工具，如見跌市期指未平倉合約增加，代表沽壓未消除。通常短線反彈幅度可見期指10日平均價，現時為約23,650點，或期指密集成交區，據6月期指最近五天的數據，見到22,551點水平的未平倉合約大增，技術反彈阻力為23,385點。除非6月期指可企穩在23,385至23,650點區間，後市才會扭轉跌勢，否則後市反覆跌穿5月恒指低位22,519點的機會頗大。

第二，所謂「三軍未動，糧草先行」，離岸人民幣急跌，通常表示流動性資金較緊，港股由於資金出入無限制，加上沽空股票或期指比較容易，跌市時一向有「提款機」的功用，每日波幅會擴大。現時恒指每日波幅維持在340至521點，據過去一年統計，有10%機會可以多於694點、15%機會多於600點。所以博反彈要見預算當日波幅大於521至600點，例如在人民幣匯價較穩的日子。

第三，當跌市時見未平倉合約增加，通常表示淡友開新倉比較積極，如淡友未平倉獲利，沽壓或會持續。5月25日期指加倉，當然也可能是轉倉效應，若6月初見到期指維持15萬張以上倉位，將會是較強的警號。每次收市價反彈521點以上應會有壓力。短線技術支持位是恒指5月25日的開市價22,725點，如跌穿會反覆下試近日期指低位22,498點。通常一個月波幅約2,200點以上，6月區間暫時看21,800至24,100點。

由於近日下跌時，最活躍6月期權PUT是22,000點，類似5月活躍PUT 23,000點發揮支持。暫時睇6月初或會因政治因素下跌，故22,000點應有支持，即市低位或會跌穿，但至21,500點會有較強支持。不過，6月結算未必低於22,000點，始終有北水流入港股，加上美國上市中概股排隊來香港第二上市，有力人土應會盡力維持投資氣氛，完成招股配額。

期權及程式交易專家 金曹 (本欄逢周四刊出)

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