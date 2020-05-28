【大行觀點】舒暢：中國經濟增長預測存上行空間

中國經濟社會發展目標一般在兩會上提出並經人大審議通過。但受疫情影響，中國一季度GDP首現負值按年下降6.8%。原本定於2020年3月召開的兩會亦因新冠肺炎疫情推遲。由於全球疫情仍呈蔓延發展態勢、經貿形勢不確定性加大，因此今年中國政府工作報告中沒有提及一個具體的全年經濟目標(去年GDP增長目標為6至6.5%)，這是1994年中國開始設置經濟增長目標以來的第一次。

顯然，今年中國政府推行務實主義。在如此充滿不確定性的經濟環境下，設定經濟增速目標將會為市場增添挑戰，反而會打擊市場及投資者信心，減弱復甦進度。例如中國第十九次全國代表大會上曾提出「全面建成小康社會」的定性目標，旨在信心和靈活度之間取得更好的平衡，而今次是通過其他一些具體的量化指標，引導各方面集中精力抓六穩、六保，其中就業和民生更是政府工作的重中之重，凸顯了宏觀調控的底線思維和更加重視風險管理的新思路。今年中國政府捨棄幾十年的老傳統，擺脫年度經濟成長目標對經濟政策的束縛，這決定亦不難理解。

中國政府早前已經加大財政貨幣政策力度來支持經濟，在沒有明確增速目標的情況下，這有助穩定市場預期。政府可以重點將資源放在協助就業、脫貧等急需協調的政策目標上。中國政府一直大力提高推出經濟刺激措施的力度，根據分析，2020年廣義預算赤字(一般預算赤字加上政府專項債)上升至2020年GDP的8.2%，而2019年則為5%。中國將官方財政預算赤字率提高至3.6%以上，超過了全球金融危機後的3%。中國計劃發行抗疫國債1萬億元人民幣，新增地方政府專項債券額度3.75萬億元。

彭博預計，今年經濟增速將降至2%(2019年為6.1%)。中國政府為主導投資的主要融資手段，提高政府專項債發行配額，通過一般預算赤字加上通過發行政府專項債券所帶來的經濟刺激政策合計將超過GDP的8%，高於2019年淨借款佔GDP 5%的水平。考慮到中國的刺激規模，我們2020年經濟增長的預測存在一定潛在上行空間，不過仍需面對重重挑戰。

彭博經濟學家 舒暢

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