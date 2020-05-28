海天地悅旅關島酒店資產優化計劃執行進度如期

為籌備關島酒店以新的品牌名稱「Crowne Plaza Resort Guam」重開，酒店管理協議所載的品牌重塑工程亦會在資產優化計劃的下一階段執行期間進行。

董事估計，資產優化計劃涉及的翻新及升級工程及品牌重塑工程將於今年6月開始，不遲於2021年5月完成。公司會及時知會股東有關關島酒店以「Crowne Plaza Resort Guam」名稱正式重開的日期，目前預期為2021年年中。

由於資產優化計劃及品牌重塑工程的估計資本開支；及因新冠肺炎爆發及執行資產優化計劃與品牌重塑工程期間關島酒店會暫停營運的綜合影響，董事估計關島酒店截至2020年12月31日及2021年12月31日止財政年度的收益，會較截至2019年12月底止上一個財政年度大幅減少。

然而，董事亦估計潛在的財務影響，會因關島酒店於2020年6月至2021年5月期間的暫停營運，令營運成本(包括僱員成本)減少約1,510萬美元而有所抵銷。上述的減幅相當於截至2019年12月底止財政年度關島酒店總營運成本約78.7%。

董事認為，關島酒店的翻新、升級與最終的品牌重塑，會將關島酒店提升至高端市場定位，以「Crowne Plaza Resort Guam」名稱重新開業之後，能夠提高客房收費和吸納更多高端客人。

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