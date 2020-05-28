【專家點評】林嘉麒：港股「槍林彈雨」　應該點部署？

槍林彈雨時，投資者應該如何置處？答案很簡單，避得就避，說明了是「槍林」，何必要冒險。假如是突如其來的暴雨呢？投資者又應否早著先機呢？或先等雨過天青？問題是，這場雨落到何時不得而知，與其爭一日之長短，倒不如靜觀其變。正所謂，不買不錯，多買多錯，正好形容近期恒指的走勢。

港股現時壞消息較多，看見美股的美好，容易形成投資錯覺。在此先不討論港股面對的是甚麼壞消息，假如你是投資者，歐美股市有利好消息，港股是較多壞消息，你會怎樣做？

決定顯而易見，沽港股，買歐美股。今日(28日)是期指結算，投資者香港下雨理已有「收衫」準備。從期指未平倉合約總數可見，周一和周二現貨月分別減倉4.98萬及2.33萬張，但所有月份未平倉合約總數變化有不同，周一的所有月份減持2.6萬張，但周二增加了2.06萬張，似乎大戶已開始部署6月。值得留意的是，恒指周一見過22,500點的近月低位，恒指期指張數大減，相信是淡倉獲利。周二恒指反彈，現貨月張數卻減少，同時所有月份增加2萬張至17.9萬張。趁反彈而開倉，相信是淡倉為主。現時恒指期貨總數17.9張屬低數量，相信踏入6月還陸續有來，期望市升的同時，6月倉可持續增加，即代表大戶睇好後市。

恒指近日由22,500反彈，升抵至23,500水平似乎未能守到。筆者期望的反彈位50天線，即23,700水平還未見到。上周五的下跌裂口於23,750至24,200，暫時未能挑戰此裂口。同一時間，周二的上升裂口23,150，昨日又好似守得到。上下兩裂口造成高不成低不就的兩難局面，恒指需要向上或向下試一試，短期方向才有較明朗的指示。

另外，想提一提，有時當市場充斥著壞消息，稍有好消息便能逆向走動，我們不能排除這個可能性。板塊方面，近日新經濟股，物管股似乎也一同調整，而且幅度不少。作為投資者，假如仍睇好後市，可先買一注，皆因這些業務與外圍相關性低，一旦資金再新流入，相信是首選。當然，止蝕同樣重要，稍為做錯方向，應絕情止蝕不要留戀。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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