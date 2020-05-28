【市前重點睇】道指飆553點　油價急挫4%

●美匯指數跌至99.06，港匯見7.7541，離岸人民幣(CNH)處7.1809，美元兌日圓報107.74，歐元見1.1015，英鎊企1.2262。金價高企1,710美元。布油跌至34.74美元，紐油挫至31.32美元。道指期貨上升。

●全國人大周四(28日)表決審議「港版國安法」前夕，美國國務卿蓬佩奧周三表示，已知會國會，香港不再視為高度自治，因此不保證繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇。英國及美國傳媒其後引述消息稱，華府正考慮向香港貨品，徵收與中國貨同樣的關稅。

●美國聯儲局發表《褐皮書》指，美國經濟前景所面臨的不確定性仍然偏高，地方聯儲所聯絡的大多數企業都感到悲觀，但很多企業預計整體經濟活動將會回暖。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯最新表示，聯儲局正在「非常認真地考慮」，將國債孳息率限制在特定目標水平，作為將基準利率維持在零附近之餘另一個壓低借貸成本的手段。

●美國10年期國債孳息率跌1.47點子，報0.6819厘。

●港股ADR指數收報23,107點，跌193點或0.84%。

●即月恒生指數夜期收報23,033點，跌172點，低水268點，最低曾見22,896點，成交21,653張。

●紐約7月期油收報每桶32.81美元，跌1.54美元或4.48%；布蘭特7月期油收報每桶34.74美元，跌1.43美元或3.95%。

●紐約8月期金收報每安士1,726.8美元，跌1.4美元或0.08%。

●歐盟委員會公布7,500億歐元的刺激方案，不過瑞典等國提出反對。

●外媒引述3位知情人士指，日本軟銀集團正計劃對旗下願景基金大幅裁員，可能影響約10%的員工。

●中國人民銀行公布，將於近期推出11條金融改革措施，涉及中小銀行補充資本及評級業務開放等。

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