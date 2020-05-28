【港版國安法】美國或不再予香港獨立關稅地位

美國國務卿蓬佩奧周三(27日)就中國政府推行港版國安法，向國會提交證書指不再視香港為高度自治，不保證香港繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇。美媒引述消息指，蓬佩奧提交的證書不會自動觸發華府採取行動，總統特朗普最快周五(29日)決定下一步行動。

外電引述取得的報告內容指，蓬佩奧認為中國解除了香港人享受法律規定的自治之任何偽裝，希望可在未來重新認證香港有足夠自治，保證可按美國法律享有特殊地位，但根據目前狀況，機會微乎其微。

美國傳媒引述美國國會及華府消息指，預計特朗普最快周五就香港問題採取行政行動，華府仍在討論措施力度，料未來會有額外行動。同日較早前，美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿史迪威表示，特朗普有一張長長的清單，開列美方對中國在港推行「港版國安法」的可能回應。

史迪威在簡報會上，拒絕透露美方回應的詳情，但指出清單中包括簽證及經濟制裁，會由特朗普決定作怎樣的應對。他表示，華府尚未決定作何回應，但它們都是以改變中國政府的行為為目標，亦會盡量減低對香港人和美國企業的影響。

●傳華府考慮對港貨 徵收與中國貨相同關稅

英國及美國傳媒其後引述消息稱，華府正考慮向香港貨品，徵收與中國貨同樣的關稅。

特朗普上任後向中國發動貿易戰，自2018年起向入口美國的中國貨品加徵高達25%的關稅，但香港因為其特殊地位，出口到美國的商品仍享有較低的關稅。然而，香港一旦失去美國的特殊待遇，出口到美國的香港貨將會承擔與中國貨相同的關稅。

在2018年，香港出口到美國的商品主要是電動機械、電訊及聲音收錄及重播器具和設備、珠寶，以及辦公室機器及自動資料處理機。根據美國2020年度對香港貨徵收的關稅稅率，以珠寶為例，各類產品的關稅介乎0%至17.6%，其中已切割但未鑲嵌且適合用於製造珠寶的寶石或半寶石的關稅為0%，用於珠寶製造的貴金屬關稅則為7%。另以肉類為例，各類牛肉的關稅介乎0%至10%；豬肉則為3.2%及6.4%。

報道指出，根據美國政府的數字，去年美國只入口47億美元（約366.6億港元）的香港貨，因此提高港貨關稅所造成的打擊有限；但相反，香港對入口的美國貨實施零關稅，香港也是美國去年最大貿易順差的地區，金額達261億美元（約2036億港元）；因此，美國一旦對香港貨收重稅，反而可能招致中方報復。

●《美國—香港政策法》

《美國—香港政策法》，又稱《香港關係法》是一部現行的美國國內法，由美國國會在1992年通過的法案。鑑於在1997年7月1日英國結束對香港的管治後，香港主權移交成為中華人民共和國轄下的一個特別行政區，美國政府重新釐定對港政策。

美國國會推動並通過該法案，容許美國依據《中英聯合聲明》裏中國讓香港實行「高度自治」的承諾，在金融和文化等領域給予香港有別於中國的待遇，並且視香港為「獨立關稅區」。美國在經貿領域視香港成「非主權實體」，雙方可制訂獨立的經濟、貿易、金融等的雙邊協議。此外，香港亦可不設上限地自由兌換美元，因此香港金管局可透過聯繫匯率維持美元兌港元匯率。香港亦可享美國簽證審批待遇，美方認可香港發出的護照及旅遊證件。

該法在1992年8月11日在美國眾議院通過，9月16日在美國參議院通過，時任總統老布殊於10月5日簽署，成為正式法律。根據該法的條文，美國總統如認為香港自治情況不足以有別於中華人民共和國，總統有權簽發行政命令中止此法；如美國總統認為香港恢復自治，可恢復此法。

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