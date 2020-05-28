【股民熱話】港股藍籌五強最新攻略　邊隻可坐收4厘息？

今年以來，香港可謂處多事之秋，不但本地經濟遭受貿易戰、社會動盪和新冠肺炎疫情衝擊，最近的「港版國安法」事宜更引來滿城風雨。不過，環顧港股中，今年以來，仍有五隻藍籌股仍錄得升幅。

●騰訊控股

騰訊首季非通用會計準則純利按年升29%至270.79億元，反映在「居家令」之下，公司的遊戲業務受惠。雖然，未來將有更多大型中資新經濟企業來港上市，或會對騰訊造成資金分流的作用，惟由於騰訊並未有在美國上市，未受美國的監管風險困擾，其作為投資內地新經濟產業的股王地位穩固，加上其估值對於新來港上市新經濟股具參考性，相信表現仍有望跑贏大市。近日公司宣布發行中期票據資上限200億美元，銀彈充足，又可以在疫後進行併購增強競爭力，故股價季內突破重重蟹貨區，企在400元樓上水平，並非無因。

策略上，建議在400元或樓下逢低收集，中長線目標再重遊高位476.6元水平，穿360元止蝕。

●恒安國際

恒安是紙巾、衞生巾等個人護理及生活用品製造商，主銷內地市場，是不折不扣的內需概念股。受惠疫情期間經濟封鎖，居民大多「宅」在家，帶動日用品需求急升，故疫情期間銷情影響相對有限，加上3月份起內地經濟開始復甦，以及公司調節推廣開支，料全年銷售有望維持增長，支持股價表現。

恒安現價市盈率16倍，股東坐收4厘股息率，估值進可攻退可守，有望繼續成為基金組合內需股的首選之列，待回吐在58至60元可趁低收集，中線目標再叩70元大關，穿55元止蝕。

●中國生物製藥

中國生製藥股價自去年第三季以來一直維持在10至12元水平上落，雖然公司首季藥品銷售疲弱，但預期隨着各地患者就診速度加快，次季藥物銷售會有所改善，成為價向上突破的動力。不過，在股價向上突破前，主要策略還是維持在10至12元區域高沽低揸，炒波幅仍為主調。在市況大幅波動下，此股不失為相對穩陣的中資股選擇。

●創科實業

創科股價在3月份一度因美國疫情嚴峻，股價低見42.1元，惟隨着美國疫情受控，經濟逐步解除封鎖，其股價呈V形反彈，現價已重上2月高位即美國疫情大爆發之前。相信隨着美國經濟急速復甦，其股價有望突破71元阻力位，挑戰80元關，回吐初步支持在65元關。

●香港交易所

港交所股價在3月份大跌市時一度低見206元，惟如在中資新經濟股來港上市熱潮下，已V形反彈回升至近日高位見280元。理論上，愈多大型新股上市，港股交投愈旺，港交所坐收費用收入，身價自然水漲船高。惟主要風險，係唔知歐、美等國喺「港版國安法」通過後，會採取咩行動針對香港的國際金融中心地位，地緣政治風險還是不容忽視。

策略上，短線290元是主要阻力，較大支持在250元水平，故以現價272元水平計，建議候回吐再作考慮。

東網財經專欄作者 帥哥

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