【外匯點評】溫灼培：息差因素支持加元

加拿大央行副行長上周指，該行暫無意減息。而按加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計今年底加央行減息機會只有35%，相當低。另邊廂，聯儲局主席鮑威爾雖一直堅決反對推行負息，但市場卻不肯放棄預期美國有推行負息的可能性。

加元現時官方息率為0.25%，息差因素下這也支持了加元匯價。反觀油價，現時歐洲的疫情已見減退不少。美國疫情雖仍嚴峻，但似無阻美國各州對重啟經濟的決心。再配合油組的減產行動，近期所見紐約期油價格已一度重回上34美元水平。石油作為加拿大的主要出口，加拿大出口收益改善對加元無疑屬利好因素。

至於另一支持加元因素，是特朗普政府與聯儲局在挽救經濟方面相當積極。接連推出多個救經濟方案。以加拿大對美國經濟的依賴，美國經濟愈具反彈能力，愈有利增強加拿大出口及利於加元匯價走強。技術上，加元於1.3850兌1美元為重要阻力，如突破不排除有能力考試1.37兌1美元的下一阻力。加元較大支持料於1.41。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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