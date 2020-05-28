【專家點評】古勝：中電控股買貨要等呢個位...

港股連續第二日企穩23,300點關口，尋日指數微跌83點，成交金額增至1,108億元。「港版國安法」即將喺今日(28日)表決，結局應該毫無懸念！香港人只能各安天命，缸邊友亦都即將迎來風高浪急，自問心血少啲，不如及早離去；仍然坐貨等升的勇者，記得穿位就要止蝕。

個股方面，老古建議留意公用股的低吸機會。講到尾，就算經濟幾差都好，始終涉及民生，問題只係用少咗，但市民點都要用，缸邊友不妨留意吓。

再睇走勢，該股上次大調整於3月23日低見65元，其後反覆向上升至4月29日的84.05元，其間升近3成。而是次見頂之後，股價已見降軌趨勢，目前已低於所有平均線，若未能盡快收復50天線即77.6元水平，下一級支持位料為72元。因此，暫不建議心急買貨，等跌定後再部署分注入市。

東網財經專欄作者 古勝

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