【專家點評】彭偉新：石藥集團受資金追捧

港股在中央推出港版國安法下，市場擔心美國會進一步推出制裁措施，令中美關係進一步緊張。因此，港股投資者不敢進取，令到港股不單未有跟隨美股作出反彈，而且更在周三高開後，隨即作出回調。雖然以跌幅計算並不太大，但仍然接近1%，所以，港股周三的基本走勢仍然以偏軟為主。

由於港股整體走勢仍然受到中美關係轉差所拖累，而5月期指亦會在周四行結算，整體港股的5月走勢仍然錄得下跌，而跌幅達到6%，在中美帶角力所來的風險相對較大下，投資者相信會把股市的戰場轉移至下一個月中之後，因此，短期港股仍然會以偏弱為主，恒指有機會再向下試回周一的低位22,519點水平。

石藥股價於去年11月升上21.8港元水平見頂後，持續由高位回落，更於3月中跌穿所有的移動平均線後，最低見13.12元後作出反彈。預期股價可以按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，投資者可以在17元水平買入，上望18.40元，暫時以15元為止蝕位，失守沽出。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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