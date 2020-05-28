亞洲股市：日韓股升逾1%　澳股漲超過2%

亞洲主要股市做好，日本日經225指數升284點或1.33%，報21,704點。

軟銀升逾1%。外媒引述3位知情人士指，日本軟銀集團正計劃對旗下願景基金大幅裁員，可能影響約10%的員工。

雷諾日產聯盟將致力於削減成本，日產汽車飆逾9%。

南韓首爾綜合指數升20點或1.03%，報2,052點。該國財政部指出，將迅速籌備相關措施，以支持出口。

澳洲股市漲132點或2.29%。澳洲央行主席洛威稱，目前證據顯示3月中實施的方案一如預期正在奏效。經濟下滑有可能不會像早些時候預想的那樣嚴重。將維持寬鬆立場直到就業和通脹達到目標。目前就業降幅可能為15%，起初是擔心掉到20%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626