【專家點評】陳蓓敏：中國財險估值吸引
2020年05月28日 09:00
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港區國安法將在今天人大閉幕會進行表決。過去一年，香港經濟已被拖得溶爛不堪，未來日子將是長修長補，修修補補仍難見青天。今年中央在兩會內未設定經濟增長指引，市場擔心經濟增速會有大的下行壓力。既然外圍受病毒疫情影響，全球皆見下行壓力，中國最先復原，再加上數間重磅巨企公布業績，也可偷窺國內經濟表現，若硬要把目標放在一個框架裏，也沒有意義。隨着推進穩經濟着墨，中央繼續寬鬆政策手段。
美股假後做好，道指單日升逾500多點，試破25,000點關口。歐美陸續重啟經濟，投資者情緒轉向樂觀。南半球國家正步入秋季，縱使有疫情爆發危機，投資者也只把焦點推向中美關係，人民幣見弱，徘徊7.13水平。
港股今日期結。六月見飄忽難測。新經濟板塊回軟。早前內地有研究公司報告首季內險企業預計利潤額料見下跌一成以上幅度。中國財險(02328)首季淨利潤按年升22%至63.56億人民幣(下同)，原保險保費收入見穩，微升1.7%至1,276億人民幣。市帳率0.79倍，周息率7.3%，末期息46.1分，估值吸引，建議吸納。目標價睇7.5港元，止蝕6.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有財險)
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