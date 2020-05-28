【專家點評】陳蓓敏：中國財險估值吸引

港區國安法將在今天人大閉幕會進行表決。過去一年，香港經濟已被拖得溶爛不堪，未來日子將是長修長補，修修補補仍難見青天。今年中央在兩會內未設定經濟增長指引，市場擔心經濟增速會有大的下行壓力。既然外圍受病毒疫情影響，全球皆見下行壓力，中國最先復原，再加上數間重磅巨企公布業績，也可偷窺國內經濟表現，若硬要把目標放在一個框架裏，也沒有意義。隨着推進穩經濟着墨，中央繼續寬鬆政策手段。

美股假後做好，道指單日升逾500多點，試破25,000點關口。歐美陸續重啟經濟，投資者情緒轉向樂觀。南半球國家正步入秋季，縱使有疫情爆發危機，投資者也只把焦點推向中美關係，人民幣見弱，徘徊7.13水平。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有財險)

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