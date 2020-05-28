人民幣速遞：中間價跌至7.1277　每百港元報92.7

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1277，較上日下調185點子。

離岸人民幣(CNH)兌美元低見7.1868，每百港元兌92.7元人民幣。

亞洲市，美匯指數跌至98.88。

分析指出，人民幣繼周三(27日)大跌、離岸人民幣兌美元於隔夜追平歷史低位7.1965之後，周四(28日)在中美關係進一步趨緊背景下，勢必承受更多貶值壓力。市場將首先試圖從中間價中獲取監管層的指引。

中國人大周四(28日)將表決「港版國安法」立法決定草案。美國稱無法再證明香港相對於中國內地在政治上自治，這一表態或將觸發美國的制裁行動。美國國務卿蓬佩奧指出，香港不再有理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇。

澳新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh表示，人民幣有可能面臨更大貶值壓力。

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