A股快報：兩市升跌不一　融資餘額少4億人民幣

滬深三大股指個別發展，滬綜指高開1點或0.05%，報2,838點；深成指低開1點或0.02%，報10,680點；創業板指低開0.31點或0.01%，報2,071.17點。

人民銀行公開市場將進行2,400億元人民幣7天期逆回購操作。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1092，較上日下調185點子。

離岸人民幣(CNH)兌每美元周三(27日)追平歷史低位7.1965，市場揣測中美交鋒之際，中國將容許人民幣貶值，以回應美國的懲罰措施。

截至27日(周三)，上交所融資餘額報5,575.52億元，按日增加0.52億元；深交所融資餘額報4,979.35億元，按日減少5.17億元；兩市合計10,554.87億元，按日減少4.65億元。

深交所理事長王建軍表示，4月27日中央全面深化改革委員會第十三次會議審議通過《創業板改革並試點注冊制總體實施方案》當晚，深交所就發布改革涉及的所有規則的徵求意見稿。目前，改革各項準備工作已基本就緒，交易所層面的業務規則已經上報，內部業務流程已經就緒，全市場技術準備即將完成，廉政建設同步推進。

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