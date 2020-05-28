全球經貿戰：中國購買巴西大豆　鎖定美國以外供應

中美緊張關係加劇之際，外電引述消息報道，中國正在購買巴西大豆，顯示其正在鎖定其他供應來源。

報道指出，中國於本周購買逾10批巴西大豆，雖然周二(26日)有競購美國大豆，但周三(27日)市場上並沒有中國國營買家出手。

芝加哥顧問公司AgResource認為，雖然巴西今個秋季的大豆價格更貴，但中國仍鎖定巴西供應，料是由於美國大豆或穀物供應存在政治風險。

最近中美緊張局勢不斷升溫，美國總統特朗普指責中國在新冠肺炎疫情的規模和風險上誤導世界。美國國務卿蓬佩奧周三表示，無法再證明香港相對於中國在政治上的自治，此舉或觸發制裁行動。

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