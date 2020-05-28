港股格局：許繹彬籲先忍手　留意政局動向

恒指周四早間升升跌跌，未見方向。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「港版國安法」周四於人大會議上表決，加上美國國務卿蓬佩奧指，香港不再在中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇，此言一石擊起千層浪，輿論無限發酵，相信港股周四難有突破。

他指出，全球疫情漸趨穏定，確診人數不斷下降，令大家暫鬆一口氣；現階段疫情的影響已轉為輕微，政治及社會問題再次成為主導，牽引着大市的去向。「港版國安法」若通過，美國總統特朗普已稱會有強烈的回應，會否一次引發新一輪的中美爭拗？適逢期指結算，港股是否會借勢對市場帶來強力震盪？又或是製造另一次入市機會呢？大家不妨拭目以待，留意本周的政局動向，暫且忍一忍手，看清方向才下注。

許續指，儘管全球仍未有藥物對新型冠狀病毒作出醫治，但美國則以「有疫苗」為由，連番炒作，繼續藉此消息推波助瀾，驅使道指重上25,000點水平；納指走勢更見凌厲，升越9,400點水平，完全收復今年3月大跌前的失地，氣勢一時無倆。納指較道指走勢為佳，相信跟港股以創新及生物科技股作主導一樣，主宰市場的氣氛。創新科技及生物科技股價節節上升、屢創新高，相信是此類股份沒有往績的包袱，加上其行業大多是以研發或科技作主導，所以在經濟衰退的大環境下，其業務更有機會突圍而出，所以備受追捧。

相反，傳統股繼續「斯人獨憔悴」。歸根究柢，是全球經濟被前所未有的疫情肆虐所拖累，導致無法估計的經濟損失，傳統的股份如銀行、航空及地產業務，未來的收入均難以估算，所以股價未見起色，亦無可厚非。他提醒，投資創新及生物科技股時，要有一定的心理準備，此類股份的波幅有別於傳統股份，投資者必須格外留神。

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