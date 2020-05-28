IATA：全球航空業債務激增近萬億元　憂爆財務危機

國際航空運輸協會(IATA)報告顯示，至2020年底全球航空業債務將高達5,500億美元(約4.29萬億港元)，較年初激增1,200億美元(約9,360億港元)或28%。

當中，新債務670億美元，包括500億美元政府貸款、50億美元遞延稅款及120億美元貸款擔保。

而商業債務佔520億美元，包括230億美元商業貸款、180億美元資本市場債務、50億美元新經營租賃債務和60億美元現有信貸。

各國政府承諾向航空業提供總共1,230億美元(約9,594億港元)的財政援助，相當於2019年航空業總收入8,380億美元的14%。其中670億美元需要償還。餘額主要包括工資補貼(348億美元)、股權融資(115億美元)和稅收減免/補貼(97億美元)。財政援助對航空業至關重要，僅在2020年第二季，航空公司就將消耗600億美元(約4,680億港元)的現金。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac表示，政府施以援手，行業得以維持運轉，下一個挑戰將是避免航空公司在高額負債下深陷泥沼。而在政府援助中，有一半以上產生新債務，航空公司資產淨值增加不到10%，徹底改變行業的財務狀況。償還政府和私人借貸機構的債務，意味着行業遭遇的危機，較客運需求恢復所需的時間要長得多。

Juniac稱，未來之路仍充滿艱辛，控制新冠肺炎疫情並在金融危機中存活下來，只是第一重難關。疫情大流行後的控制措施將導致營運成本高企，固定成本將不得不分攤至有限的旅客身上。航空業的環境目標亦需要投入才能實現。

此外，航空公司還需要償還因財政減免而增加的巨額債務。危機之後，許多航空公司的下一個挑戰將是恢復財務健康。

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