【專家點評】鄧澤堂：阿里巴巴或跌至呢個位...
2020年05月28日 10:35
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)公布，今年3月止財政年度業績，收入5,097.11億人民幣，按年增加35%，主要受中國零售商業業務及雲計算的強勁收入增長所驅動。錄得股東應佔利潤1,492.63億元人民幣，按年增長70%。非公認會計準則淨利潤為1,324.79億元人民幣，按年增長42%。
阿里巴巴集團主席兼首席執行官張勇於報告中表示，年度收入超越年初指引5,000億元人民幣，預計2021財政年度的總收入將會超過6,500億元人民幣。惟市場在業績後未見樂觀，股價有機會回試188元水平，宜注意風險。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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