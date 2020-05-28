【專家點評】鄧澤堂：阿里巴巴或跌至呢個位...

阿里巴巴集團主席兼首席執行官張勇於報告中表示，年度收入超越年初指引5,000億元人民幣，預計2021財政年度的總收入將會超過6,500億元人民幣。惟市場在業績後未見樂觀，股價有機會回試188元水平，宜注意風險。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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