港股格局：郭家耀料短期跑輸外圍

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期外圍表現維持強勁，市場炒作疫苗消息，以及封城措施逐步放寬，在經濟重啟的憧憬下，美股錄得顯著升幅。不過，港股未能受惠外圍氣氛，大市表現反覆，主要由於市場憂慮中美關係不穩，以及香港局勢發展，港股短期跑輸外圍機會較大。另外，外圍的科網股有轉弱迹象，對港股市場的相關板塊亦帶來壓力，他料後市將維持好淡爭持格局，短期難有太大突破，指數再衝上兩萬四關有難度，支持位則在22,500點。

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