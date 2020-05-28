港股格局：郭家耀料短期跑輸外圍
2020年05月28日 10:44
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期外圍表現維持強勁，市場炒作疫苗消息，以及封城措施逐步放寬，在經濟重啟的憧憬下，美股錄得顯著升幅。不過，港股未能受惠外圍氣氛，大市表現反覆，主要由於市場憂慮中美關係不穩，以及香港局勢發展，港股短期跑輸外圍機會較大。另外，外圍的科網股有轉弱迹象，對港股市場的相關板塊亦帶來壓力，他料後市將維持好淡爭持格局，短期難有太大突破，指數再衝上兩萬四關有難度，支持位則在22,500點。
另外，騰訊控股(00700)首季業績表現亮麗，但股價衝高後似有回落迹象，郭認為主要受外圍局勢影響，而中概股回流香港上市，亦會攤薄資金來源，相信該股短期仍有回調壓力。不過，中長線而言，騰訊業務穩固，增長動力亦強，未來數年將投資逾5,000億元人民幣用於新基建布局，發展前景樂觀，投資者可考慮在400港元邊趁低吸納，作中長線部署。
郭又指，石藥集團(01093)近日公布業績，首季收入表現優於預期，未受到肺炎疫情影響，至於盈利雖有一定增長，但主要受到一次性特殊收益帶動。未來市場繼續關注內地藥價調控，以及公司研發進度，預期今次業績對股價刺激作用有限。
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