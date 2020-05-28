【專家點評】楊俊文：美國科技股指數是最佳投資之選？

特朗普聲明周末前會對香港國安法作出強力回應，所以只要有多少耐心就可以知道美國跟中國開戰有甚麼板斧。

由2018年中美貿易戰開始，美國已經多次找藉口作為開戰理由，中國本身並不想開戰。從華為、中興事件到首階段貿易協議開始，中國一直採取退讓賠款希望了事。由用巨款購買美國剩餘商品到交巨額罰款，主要是針對中國較領先產業如5G等，最新將是金錢上、貿易上以外的政治上攻擊，而將香港問題作為開戰武器。

經過一年多的熱身，中國似乎知道再多的退讓及賠款絕不能滿足美國的目的。美國的目的是如當年俄羅斯、日本、科威特等推倒當國經濟至永不返身的地步。所以中國的反應已經由無限讓步轉到絕不退縮。

美國取消香港獨立關稅地位，是遲發生和早發生的問題。美國要打擊所有在美上市中國企業都一樣是遲早問題；再到斷絕中美關係都是遲早問題。香港作為戰爭中的政治磨心，香港企業和資產都必然落後，投資者會避之則吉。大陸市場一向是計劃點數，中央決定，美國在戰爭中仍是佔優，納指是最好選擇。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626