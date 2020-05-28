【專家樓評】劉嘉輝：未來哪類二手樓交投會跑贏大市？

回顧今年二手市場表現，首4個月整體二手住宅註冊量按年錄跌幅，較去年同期下跌約18%。倘若按各類金額的註冊量而言，則有個值得注意的地方，當中銀碼在600萬元或以下之二手註冊量，首4月按年錄得28%跌幅，跑輸大市；至於逾1,000萬至2,000萬元、逾2,000萬至5,000萬元、以及逾5,000萬元之二手註冊量，分別按年下跌3至4成。

至於逾600萬元至1,000萬元之二手住宅，其註冊表現卻不跌反升。首4個月錄得升幅達12%，明顯跑贏大市，主要由於去年底放寬按揭保險措施實施，誘發不少上車及換樓客入市該類物業。筆者認為，未來一段時間將持續受惠措施影響，預期銀碼介乎600萬元至1,000萬元之二手註冊表現，將繼續跑贏大市。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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