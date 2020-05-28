新冠肺炎：惠普上季收入跌一成 取消全年展望
2020年05月28日 11:18
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(Getty Images圖片)
雖然新冠肺炎下，在家工作帶動筆記型電腦需求成長，全球第二大個人電腦製造商惠普公司(HP Inc.)公布，截至4月底止，第二財季營業收入大跌11.2%至約125億美元，低過市場預測，淨利潤7.64億美元，按年跌2.3%，每股盈利53美仙，另公司取消全年展望。
惠普主席及行政總裁Enrique Lores表示，筆電、顯示器、麥克風、家用印表機等可以在家工作、學習與玩遊戲的產品需求都顯著增長。不過，筆電與周邊產品以外的業務銳減，使上季業績受到打擊。惠普上季筆電銷量按年增5%，桌上型電腦銷售則大減23%，業務佔比較重的印表機銷售重挫19%。
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