港元拆息︰1個月重上1厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回跌至0.24厘；1星期升至0.74厘；與樓按相關的1個月重上1厘水平，至1.064厘；3個月升至1.24厘。

28/5/2020

隔夜 0.24024厘

1星期 0.74316厘

2星期 0.93750厘

1個月 1.06441厘

2個月 1.14667厘

3個月 1.24738厘

6個月 1.43107厘

12個月 1.60304厘

27/5/2020

隔夜 0.26607厘

1星期 0.72476厘

2星期 0.87268厘

1個月 0.96226厘

2個月 1.07708厘

3個月 1.16214厘

6個月 1.41446厘

12個月 1.56625厘

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