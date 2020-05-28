港元拆息︰1個月重上1厘水平
2020年05月28日 11:38
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回跌至0.24厘；1星期升至0.74厘；與樓按相關的1個月重上1厘水平，至1.064厘；3個月升至1.24厘。
28/5/2020
隔夜 0.24024厘
1星期 0.74316厘
2星期 0.93750厘
1個月 1.06441厘
2個月 1.14667厘
3個月 1.24738厘
6個月 1.43107厘
12個月 1.60304厘
27/5/2020
隔夜 0.26607厘
1星期 0.72476厘
2星期 0.87268厘
1個月 0.96226厘
2個月 1.07708厘
3個月 1.16214厘
6個月 1.41446厘
12個月 1.56625厘
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！