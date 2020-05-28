【高盛推介】留意高槓桿美團認沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評成為近期市場焦點，周三(27日)跌約2.6%。周四(28日)則早段低見133.6港元後反彈。美團今年首季業績轉盈為虧，但仍好過市場預期。有券商及後上調對美團的目標價，最高見165元，及普遍給予看好投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見周三認購證獲資金轉向部署，錄得約950萬元資金流入。而認沽證則於過去5個交易日共錄得約2,500萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。

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