新冠肺炎：安永指歐洲刺激計劃　或成各國復甦關鍵

外媒報道，安永發表報告指出，由於全球經濟存在巨大不確定性，歐洲財政刺激計劃將會成為新冠肺炎疫情之後，各個經濟體對海外投資者有多吸引的關鍵。

報告顯示，對歐洲市場作出投資決定的高層中，80%表示經濟刺激計劃的組成和規模，將影響他們選擇在哪裏投資。商業領導者將密切研究短期措施的有效性，以及公共債務增加是否將在未來轉化成更高的稅費。安永的Marc Lhermite稱，刺激政策的競爭將是2020年剩餘時間內的重頭戲，對於決策來說十分重要。

安永續表示，這場疫情已造成損失，去年宣布的項目中料有10%被取消，有25%被推遲或大幅調整。該行數據指，歐洲有66%投資者預計縮減2020年計劃。

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