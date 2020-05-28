DYNAM預告本季不會錄得溢利 10月將回復正常

於4月底至5月初，集團關閉旗下全部日式彈珠機遊戲館。於4月底，集團關閉428間日式彈珠機遊戲館，佔集團遊戲館總數約96%。相比正常水平，遊戲機使用率跌至約53%，經營收益下跌65%。於5月，集團經營遊戲館的日數為正常水平約53%。遊戲機使用率下跌至正常水平約一半，經營收益較去年同期下跌約70%。

近日，日本政府已撤銷其暫停營業的要求，故旗下全部日式彈珠機遊戲館將於6月恢復營運，預期經營收益將由7月起逐步恢復，並將於10月起回復正常。

集團預期溢利將會大幅下跌，截至6月30日止3個月期間將不會錄得溢利，惟截至9月30日止3個月期間將會錄得溢利。另外預期集團將於10月回復正常，並將於截至2021年3月31日止財政年度錄得溢利。集團當前財政年度的財務業績前景仍然無法預測，故並無呈報任何截至2021年3月31日止財政年度的具體財務數據。

為應對經營收益下跌，集團會分別將遊戲機成本、人力成本、可變成本及固定成本削減20%、10%、15%及 5%。將會控制因新型冠狀病毒影響所導致收益減少，並透過生產改革及重組降低收支平衡點以獲取穩定盈利。

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