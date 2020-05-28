【瑞銀推介】美團市值超滙豐　看好參考認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美團點評周一(25日)公布業績，好過市場預期，股價周二(26日)亦得到大量買盤支持，股價急升超過一成收市，更創出138.9港元的歷史高位。

事實上，美團首季收入按年跌12.6%，經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元人民幣，業務雖然曾受累新冠肺炎疫情所拖累，不過觀乎股價以及業績數據，似乎已全數收復失地，所以大行更為美團投下信心一票，紛紛上調其目標價，現時最高目標價為195元，比美團周二創出的高位仍有4成的上望空間。

美團除了業績令市場驚喜，市場亦對美團在下一季恒指季檢中染藍非常有信心，亦是股價近日持續吸引資金留意的原因。另外，經過一輪的急升，美團的市值已升至近7,900億元，已超越滙豐控股的7,600億元市值，當然不少投資者會憧憬美團或成為重磅股，其實恒指公司早前表示，同股不同權股份有5%權重上限，不過5%上限仍足夠為市場的資金帶來無限憧憬。

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