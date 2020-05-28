【高盛推介】資金趁低吸納小米

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(27日)跌約2.7%，周四(28日)早段繼續下跌，低開約0.7%後跌幅擴大，至逾3%。事實上，以過去5日計，小米表現亦落後大市，累計至今跌逾8%，反觀恒指則累計跌逾5%。小米旗下品牌Redmi日前發布全新X系列新手機，售價為1,599元人民幣起，進一步降低5G手機價格門檻。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得超過1,150萬元資金流入，為同期最多資金流入的認購證相關資產。而周四早段亦見資金趁低吸納認購證部署反彈。進而觀察港股通資金流向，可見過去5個交易日共錄得約5.8億元資金淨買入小米。

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