【專家樓評】李志成：樓市好淡角力　一手搶客二手受壓

新冠肺炎疫情緩和，按揭利率低企，加上置業剛性需求持續，利好樓市交投，發展商紛紛加快推盤步伐。不過人大為香港進行國家安全立法引起市場關注，加上失業率攀升，為後市增添不明朗因素，令樓市處於好淡爭持局面。

回顧過去幾個月，香港經濟受到疫情衝擊，日前本港公布最新失業率急升至5.2%，創超過10年新高。不過細看今次失業率，重災行業集中於零售、住宿及飲食業，同埋建造業等，分別升至9%及10%。而較高收入一群，包括金融、保險、地產、專業及商用服務行業的失業率雖然升到3.7%，受到的衝擊仍相對較小，高收入人士往往是有能力置業的一群，未來樓市購買力將視乎金融等行業的失業情況會否進一步惡化。

觀乎過去周末多個新盤推售，市場反應熱烈，新盤銷情理想，反映國安法消息未有對樓市構成即時影響。新盤空群而出吸客，一手市場旺熱。新盤先後貼市開價，入場門檻降低，搶去市場不少購買力，除非二手業主願意擴大議價空間，否則二手成交短期內將受壓，特別是上車盤市場，估計6月份二手交投有機會跌至不足4,000宗，按月減少近2成。

香港置業行政總裁 李志成

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