【瑞通推介】石藥業績後回吐　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對經濟重啟後逐步復甦感樂觀，道指隔晚收報25,548點，升553點或2.2%。

恒指周三(27日)反覆偏軟，收跌83點或0.4%，報23,301點。全國人大會議周四(28日)閉幕，將會表決建立「港版國安法」的決定草案，投資者憂慮美國的回應，香港或不再獲美國賦予特殊待遇。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,518點，而熊證街貨重貨區為收回價23,900至23,999點。

周四早段中資金融股成撐市功臣，多隻股份升超過1%。

石藥集團周三中午公布截至3月底止首季度純利11.59億元人民幣，按年增長21.8%，並擬申請上交所科創板上市，帶動股價周三午後曾飆9.7%，高見17.42元的兩個半月高位，最終大成交收升6.68%於16.94元，收復250天線並連升3個交易日。該股周四早段衝高後回落，17元和100天線得而復失。周三分別有179萬和21萬元淨流入其好倉和淡倉。

中央政府重申對內地房地產市場「住屋不炒」及「因城施策」的立場，有券商料今年行業政策及信貸環境將保持穩定。融創中國周三受制於10天線阻力，下跌1.85%收市，報31.9元，結束兩日升勢。周四早段回升逾1%，重上32元。周三有8萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有186萬元淨流入。

舜宇光學周三除淨，股份高開在50天線(108.4元)附近後反覆向下，最終收跌1.58%於105.3元。周四早段跌勢持續，再度跌穿104元，留意後市需否考驗周初低見的102元水平。周三分別有48萬和97萬元淨流入其好倉和淡倉。

大型科企回落，阿里巴巴周三全日在200元關口以下整固，盤中低見196.1元，收報197.3元，回吐1.84%，失20天線。周四早段跌勢未止，跌穿194元，下方支持留意近半個月以來低位暫守穩的190元。周三有430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有47萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626