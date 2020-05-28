道富：5月投資者信心指數微升　主要受歐洲帶動

道富環球市場公布5月份《道富投資者信心指數》，由4月份經修訂後的73點上升0.3點，至73.3點。增長主要受歐洲地區投資者信心指數升6.3點，至108.6點所推動；北美地區和亞洲地區的投資者信心指數下降0.3點，分別降至67.8點和80.5點。

道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh稱，由於關注焦點從國家封鎖轉向經濟活動的重啟，投資者信心指數在5月份基本保持不變。新冠肺炎疫情在歐洲的傳播速度有所減緩，受影響最嚴重的經濟體逐步恢復運轉，提振了市場情緒，歐洲投資者信心指數上升，從前幾個月的損失中逐漸恢復。對歐洲將出台更多財政和/或貨幣刺激措施的預期，也推動了市場情緒的改善。

Loh續指，北美投資者信心指數的變動很小，因為疫情的發展仍未見緩解，而美國各州已開始部分重新開放，市場對再次感染的擔憂仍然存在。」

上述指數顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

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