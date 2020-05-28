南韓化妝品出口量創八年最低增速

南韓化妝品過去海外出口表現優異，惟在多項負面因素夾擊下，南韓媒體引述南韓化妝品工業協會數據，去年化妝品海外發貨量64.9億美元，按年增加3.6%，但是為2011年以來最慢增速。

報道指，去年南韓化妝品海外出口遜色，主要歸因於中美貿易戰、英國脫歐不確定性增加以及全球經濟放緩。去年，南韓對日本出口激增約32.7%至約4億美元，對中國的出口增14.3%至30.4億美元；對香港出口降30.1%至9.19億美元，而對美國則降2.4%至5.25億美元。

南韓化妝品出口近年一直處於上升趨勢，2014及2015年出口均飆50%以上，2016年至2018年分别增長43.6%、18.3%和26.75%。

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