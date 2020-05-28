投資基金公會：企業及個人WVR不應以混合模式存在

香港投資基金公會對企業版同股不同權(CWVR)諮詢文件件發表看法，表示原則的立場，堅信「一股一票」是良好企業管治的基石，在保障投資者利益上扮演舉足輕重的角色，又指一間企業不應同時擁有「個人同股不同權」與「法團的同股不同權」的混合結構，二者只能選一，讓制度實行兩年再檢討實際落實情況，再進行諮詢去探討混合模式的可行性。

基金公會主席李錦榮解釋，個人與企業版同股不同權的要求及準則不一，二者共存，令架構更為複雜，令小投資者對投票機制感混亂，亦有可能會產生監管漏洞。

他又指，新經濟企業以「同股不同權」的架構上市成新趨勢，理解聯交所為迎合市場變化而作出調整，但認為同時需要平衡好當中的風險等因素，以保障投資者的權益。假設混合模式最終獲允許，個人及企業的規定應要一致，如採用劃一的日落條款，雙方都不應擁有多數表決權。

公會強調，即使設定保障機制，不同的投票權無可避免會蠶食投資者權利。雖然諮詢文件反映聯交所已盡全力保障投資者，但認為由於架構本身的缺失，需要加強保障機制，以及提升透明度。

另外，公會認為CWVR於上市前至少兩個財政年度期間持有不少於10%的權益，應提高至少三個財年不少於20%及不多於30%，及將最少相關經濟利益由10%增至30%。而企業不同投票股由1股最多5票，降至1股最多2.5票。

日落條款方面，公會認為原有「有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年」並不合適。由於新經濟公司不平等投票結構的創新產業公司在上市時有溢價的效益，在6至9年內溢價會消耗，屆時不平等的投票結構帶來的成本會超過帶來的好處，故建議將期限縮短一半，至5年。若要延續，每次都要由獨立股東透過「特別決議」去投票決定；並將投票結果公開及每次最多只可延續3年。不過，認為最理想的安排是在日落期結束後，投票結構回歸一股一票。

公會又指，按聯交所諮詢文件顯示，由於只有4%的公司符合建議的市值門檻2,000億港元，這個門檻足以阻止同股不同權現象的普及化，並希望港交所需管理好此風險並必須定期，每兩年作檢討。

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