港版國安法：特朗普面臨艱難選擇　回應是軟還是硬？

「港版國安法」獲人大表決通過，各界甚至關注美國的回應。外國傳媒報道，美國認定中國實際上剝奪了香港的政治自治權，這就讓總統特朗普面臨着該用甚麼力度回應中國方面的艱難選擇。

他可以選擇更輕微的那種，實施旨在警告中國的適度制裁。又或者，他可以採取嚴厲得多的做法，剝奪美國給予香港的特殊貿易地位待遇，這有可能損害香港作為全球金融中心的地位。

美國國務卿蓬佩奧周三(27日)宣布，香港不再有理由享有美國法律所賦特殊待遇，這只有象徵意義而無其他影響。他說：「鑑於事實情況，如今沒有任何一名理性人會斷言香港在中國治下保持高度自治。」

現在該由特朗普採取下一步行動，並決定他想要的行動速度了，威力最大的選項是撤銷美國賦予香港的特殊貿易地位，這可能會改變全球貿易流方向，使美中關係陷入更深的危機，並破壞一切新貿易協議的希望。

不過，中國也誓言要對蓬佩奧的結論作出報復。中國駐美大使館在一份聲明中說：「對於外國干預香港事務，我們將採取必要的反制措施。」

華盛頓哈德遜研究所專注美中關係的高級研究員Robert Spalding說，剝奪香港的特殊地位將「損害中國與自由市場的所有金融聯繫」，「一旦這種聯繫斷絕，股票、債券、金融交易、SWIFT(銀行結算系列)都將受到威脅。」

【下一步是甚麼？】

到目前為止，美國官員對於接下來可能發生甚麼，以及發生的時間給出了不同的信號。有消息人士說，最近幾天他們考慮了對有份參與削弱香港自由的中共領導人實施旅行禁令和資產凍結。

其中一人在蓬佩奧作出上述宣告之前表示，其將引發一個為期一個月的審議過程。不過，中國中央政府主張對香港的更大控制權的舉動，可能已經加快了相關時間表。

蓬佩奧作此宣告的直接促因是中國領導人宣布，正在北京舉行年度會議的全國人民代表大會將通過一項新的國家安全法，而該法可能會削弱香港的公民自由。

中國大使館在聲明中說，中國新國安法針對的是「很狹窄的一類嚴重危害國家安全的行為，對香港的高度自治沒有影響。」

然而，分析人士說，儘管根據在1997年從英國手中收回香港後的「一國兩制」協議承諾給予香港自治權，但中國多年來一直在侵蝕香港的自由。華盛頓的全球政策中心分析發展主任Kamran Bokhari稱，美國正在根據已經存在了23年的事實情況調整政策。

無論特朗普怎麼做，都肯定會進一步加劇這世界兩大經濟體之間的緊張關係。

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