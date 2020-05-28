港版國安法：基金透露正沽空香港地產股

外國傳媒報道，美國財政部前中國問題專家、現任TCW Group Inc.分析師的David Loevinger表示，在香港問題上，總統特朗普政府將可能側重對中國官員實施金融制裁和簽證限制，而不使用關稅手段、出口管制和投資限制，直至新國安法的內容進一步明朗。

他表示，他們必須艱難謀求平衡，既打擊到支持新國安法的內地和香港官員，又不被視為在打擊香港人民。

管理超過3萬億美元的基金諮詢服務機構Totem Macro駐紐約創辦人Whitney Baker表示，在這樣的大規模衝擊面前，香港極其脆弱，因為從許多方面來看，香港都是世界上槓桿作用最高的經濟體。摧毀香港銀行體系並不會真正起到懲罰中國或維護香港自治的作用，因此不會真正採用這種方法。她表示，自己一直在沽空香港地產股，近期緊張局勢只進一步增加了這樣做的理由。

另外，根據1992年美國─香港政策法案，華盛頓方面同意在香港回歸後繼續視其在貿易和經濟事務上充分自治。這意味着香港可以豁免於特朗普對中國徵收的懲罰性關稅，進口某些敏感技術，並獲得美國對其參與世界貿易組織等國際機構的支持。不過，去年頒布的法律賦予了美國政府施加制裁或其他懲罰措施的廣泛權力，其可以選擇撤銷香港的特殊貿易地位。

不過，這樣做將產生深遠的影響，並損害香港扮演的世界領先貿易和金融中心之一的角色，因此，特朗普政府可能會先從針對中共官員的小舉動入手，而不是採取會產生深遠經濟後果的行動，尤其是在新冠疫情仍未結束之際。

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